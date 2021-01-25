ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Морозы в Украине: синоптики рассказали о вреде для урожаев

Украина, Понедельник 25 января 2021 20:34
Морозы в Украине: синоптики рассказали о вреде для урожаев
Фото: поле (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что сильные морозы не несут значительный ущерб будущему урожаю. При этом она отметила, что большей территории страны морозы не нанесли значительный ущерб зимующим культурам.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

"Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что сильные морозы (минус 18-32 градуса), наблюдавшихся в Украине на протяжении последней недели, на большинстве площадей не нанесли значительный ущерб зимующим культурам (пшеница, рожь, ячмень, рапс). Несмотря на очень низкие температуры, условий для вымерзания посевов не возникало благодаря снежному покрову, который образовался на полях перед похолоданием", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в районах с недостаточным снегом покровом возможно локальное повреждение озимого ячменя, рапса и слаборазвитых растений озимой пшеницы.

"Морозы до минус 20-32 градуса, наблюдавшиеся на всей территории, кроме Закарпатской и Черновицкой областей (где они достигали минус 15-18 градусов), могли повредить почки плодовых и винограда в тех районах, где такая температура удерживалась более 3-х дней", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлены рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество морозыГидрометцентрурожай

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь