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Морози в Україні: синоптики розповіли про шкоду для урожаїв

Україна, Понеділок 25 січня 2021 20:34
Морози в Україні: синоптики розповіли про шкоду для урожаїв
Фото: поле (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що сильні морози не несуть значної шкоди майбутньому врожаю. При цьому вона зазначила, що більшій території країни морози не завдали значної шкоди зимуючим культур.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру в Facebook.

"Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що сильні морози (мінус 18-32 градуси), що спостерігалися в Україні протягом останнього тижня, на більшості площ не завдали значної шкоди зимуючим культур (пшениця, жито, ячмінь, ріпак). Попри дуже низькі температури, умов для вимерзання посівів не виникало завдяки сніговому покрову, який утворився на полях перед похолоданням", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в районах з недостатнім снігом покривом можливе локальне пошкодження озимого ячменю, ріпаку та слаборозвинених рослин озимої пшениці.

"Морози до мінус 20-32 градуси, що спостерігалися на всій території, крім Закарпатської та Чернівецької областей (де вони сягали мінус 15-18 градусів), могли пошкодити бруньки плодових та винограду в тих районах, де така температура трималася більше 3-х днів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна встановила рекорд з експорту зерна. За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлені рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

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