UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Морози і сильний вітер: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 5 листопада, в Україні очікується стабільна погода. Північно-західний вітер, що задував на початку тижня, стихне, хоча на сході країни все ще може досягати 15-20 метрів за секунду.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Завтра вночі температура коливатиметься в межах +1-4 градусів, утримуючи морозну погоду. Опадів не передбачається завдяки антициклону, що охопив територію України.

Проте варто бути готовими до туманів, які вночі та вранці можуть спостерігатися у західних областях.

Удень температура повітря підвищиться до +4-8 градусів, але на сході залишиться прохолодно, з температурою лише +1-4 градуси.

Погода у Києві

У Києві також буде сухо: вночі стовпчики термометрів покажуть -3 градуси, а вдень температура підвищиться до +6 градусів.

Після цього в Україні очікується потепління, яке прийде вже 6-7 листопада. 

Погода в листопаді в Україні

Листопад в Україні буде холоднішим, ніж попередні осінні місяці. При цьому спад температури очікується в межах 5-7 градусів.

Детальніше про погоду в Україні на новий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні