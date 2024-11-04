Морози і сильний вітер: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Завтра вночі температура коливатиметься в межах +1-4 градусів, утримуючи морозну погоду. Опадів не передбачається завдяки антициклону, що охопив територію України.

Проте варто бути готовими до туманів, які вночі та вранці можуть спостерігатися у західних областях.

Удень температура повітря підвищиться до +4-8 градусів, але на сході залишиться прохолодно, з температурою лише +1-4 градуси.

Погода у Києві

У Києві також буде сухо: вночі стовпчики термометрів покажуть -3 градуси, а вдень температура підвищиться до +6 градусів.

Після цього в Україні очікується потепління, яке прийде вже 6-7 листопада.