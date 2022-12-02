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Мороз та пориви вітру: якою буде погода в Україні завтра

Фото: завтра у деяких областях України очікується сильний вітер ( pixabay.com)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 3 грудня, в Україні буде морозна та місцями хмарна погода. У деяких областях можливий сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра по всій Україні хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Лише на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть вночі -3 -8 градусів, а вдень від нуля до -5 градусів. На півдні та Закарпатті вночі від +3 до -2, а вдень до +5 градусів.

Погода у Києві

У столиці та Київській області завтра опадів не очікується. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому вночі до -5 градусів, а вдень до -2 градусів.

Нагадаємо, українців закликали 2-4 грудня не ходити в гори, оскільки очікується сніголавинна небезпека.

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