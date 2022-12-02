Мороз та пориви вітру: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні

Завтра по всій Україні хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Лише на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть вночі -3 -8 градусів, а вдень від нуля до -5 градусів. На півдні та Закарпатті вночі від +3 до -2, а вдень до +5 градусів.

Погода у Києві

У столиці та Київській області завтра опадів не очікується. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому вночі до -5 градусів, а вдень до -2 градусів.