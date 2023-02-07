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Мороз та невеликий сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні частину Україне накриє сніг (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 7 лютого, в Україні очікується морозна погода. У частині областей можливий невеликий сніг та швкальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході, півночі, Вінницькій області, а також у Криму вдень пройде невеликий сніг. На решті території хмарно, але без істотних опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. На півдні та сході України можливі шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів сьогодні вдень у середньому покажуть від нуля до -5 градусів, а вночі -4 -9 градусів.

У Карпатах та на Закарпатті вдень очікується до -10 градусів, а вночі до -17.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно, можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

У столиці температура повітря вдень буде у межах від -1 до -3 градусів, а вночі опуститься до -8 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця зими.

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