Мороз снял свою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз снял свою кандидатуру. Об этом он сообщил в Facebook.

Политик отметил, что с этого времени просит не считать его кандидатом на пост президента Украины

"Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью", - написал Мороз.

Отметим, что кандидаты в президенты могли снять свою кандидатуру тем самым отказавшись от участия в выборах 2019 только до 7 марта. Мороз останется в списке кандидатов в бюллетене.

Как известно, Мороз является экс-главой Верховной рады Украины. Он несколько раз балотировался на пост президента Украины. На выборах в 1994 и 1999 годах он в первом туре получал третье место. Также он балотировался в 2004 и 2010 годах.

Напомним, 25 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Мороза кандидатом в президенты Украины.

Отметим, что ранее еще один кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры. 7 марта ЦИК отменил регистрацию Кривоноса кандидатом на пост президента.

Также 1 марта мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и поддерживал кандидатуру Анатолия Гриценко.