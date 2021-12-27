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Мороз та сніг на півдні та заході. Якою буде погода сьогодні в Україні

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Україна, Понеділок 27 грудня 2021 07:00
Мороз та сніг на півдні та заході. Якою буде погода сьогодні в Україні Фото: сніг очікується на півдні та заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 27 грудня, у південній частині, у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується сніг. На решті території без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Температура повітря, за даними синоптиків, становитиме:

  • у західних областях вдень -3 -6, вночі -9 -13 градусів;
  • на півночі країни вдень -3 -6 градусів, вночі -10 -12;
  • у східних областях від -6-8 вдень, а вночі -12 -14 градусів;
  • на півдні країни від -3 до +3, а вночі -1 -4 градусів;
  • у центральних областях вдень -2 -5 градусів, а вночі -9 -11.

Мороз та сніг на півдні та заході. Якою буде погода сьогодні в Україні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вдень становитиме -4 -6 градусів, а вночі -11 -13.

Мороз та сніг на півдні та заході. Якою буде погода сьогодні в Україні

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