Мороз посилюється: якою буде погода в Україні сьогодні

Україну продовжують накривати зимові морози. Сьогодні місцями очікується до -14, але без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах західних та північних областей місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі -13 -8 градусів, вдень -7 -3,

на заході вночі -14 -10, а вдень від -6 до +1 градус;

у східних областях вночі від -8 -2 градуси, вдень -6 -2;

на півдні країни вночі -7 -3, а вдень від -1 до +2 градусів;

у центральних областях вночі -13 -9 градусів, вдень -4 -2.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західних напрямків, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -11 -9, а вдень -6 -4.

Нагадаємо, раніше синоптики дали актуальний прогноз погоди в Україні на Новий рік 2023.

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