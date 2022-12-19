ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мороз посилюється: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 19 грудня 2022 07:00
Мороз посилюється: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні мороз посилиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україну продовжують накривати зимові морози. Сьогодні місцями очікується до -14, але без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах західних та північних областей місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі -13 -8 градусів, вдень -7 -3,
  • на заході вночі -14 -10, а вдень від -6 до +1 градус;
  • у східних областях вночі від -8 -2 градуси, вдень -6 -2;
  • на півдні країни вночі -7 -3, а вдень від -1 до +2 градусів;
  • у центральних областях вночі -13 -9 градусів, вдень -4 -2.

Мороз посилюється: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західних напрямків, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -11 -9, а вдень -6 -4.

Нагадаємо, раніше синоптики дали актуальний прогноз погоди в Україні на Новий рік 2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
ЗСУ вибили окупантів з позицій під Бахмутом: нові карти боїв
ЗСУ вибили окупантів з позицій під Бахмутом: нові карти боїв
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах