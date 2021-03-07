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Мороз и мокрый снег в шести областях: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Воскресенье 07 марта 2021 10:00
Мороз и мокрый снег в шести областях: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 7 марта, на западе, юге и в центре Украины будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +2 до +6, однако ночью она опустится до -8.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти мокрый снег. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6, а ночью она составит от -7 до -3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +2 до +5 градусов, а ночью от -8 до -5.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +2 до +5, а ночью столбики термометров покажут -8... -5 градусов.

Мороз и мокрый снег в шести областях: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +2 до +5, а ночью от -8 до -5 градусов.

Мороз и мокрый снег в шести областях: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине в воскресенье, 7 марта, ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Отметим, в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

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