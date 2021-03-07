Мороз и мокрый снег в шести областях: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 7 марта, на западе, юге и в центре Украины будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +2 до +6, однако ночью она опустится до -8.
Прогноз во всех областях
По прогнозу синоптиков, сегодня в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти мокрый снег. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков.
В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6, а ночью она составит от -7 до -3.
В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +2 до +5 градусов, а ночью от -8 до -5.
В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +2 до +5, а ночью столбики термометров покажут -8... -5 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +2 до +5, а ночью от -8 до -5 градусов.
Напомним, в Украине в воскресенье, 7 марта, ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Отметим, в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.