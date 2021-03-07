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Мороз та мокрий сніг у шести областях: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Неділя 07 березня 2021 10:00
Мороз та мокрий сніг у шести областях: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 7 березня, на заході, півдні та в центрі України буде йти сніг з дощем. Температура повітря вдень в країні буде коливатись від +2 до +6, однак вночі вона опуститься до -8.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях буде йти мокрий сніг. На всій іншій території України буде мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +3 до +6, а вночі вона становитиме від -7 до -3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +2 до +5 градусів, а вночі від -8 до -5.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +2 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть -8... -5 градусів.

Мороз та мокрий сніг у шести областях: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +2 до +5, а вночі від -8 до -5 градусів.

Мороз та мокрий сніг у шести областях: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Україні у неділю, 7 березня, погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер.

Зазначимо, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами". Середньомісячна температура очікується від 0 до +6 градусів. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

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