Мороз і авто: які небезпеки загрожують водієві взимку

Зима в Україні вже заявила про себе, і у багатьох водіїв уже почалися перші зимові проблеми. Чого остерігатись автомобілістові і як запобігти великим і малим загрозам холодного сезону?

Справному автомобілю та ще з досвідченим водієм за кермом не варто боятися зими. Адже і техніка на неї розрахована, і особливі навички “пілотування” на цивілізованих шляхах наче не потрібні. Але якби наші авто та ми самі були такими ідеальними, як написано у тому заводському мануалі, що лежить у бардачку!

Навіть злегка підтоптана машина вже може схибити на морозі, а що казати про авто 10-20-літнього віку, яких абсолютна більшість на наших шляхах? Повернути молодість нашим машинам ми не можемо, але напередодні справжнього похолодання можна зробити дещо, щоб морози не завдали їм вагомої шкоди.

Не заводиться

Ті технічні негаразди, що влітку здаються дрібницями, на холоді перетворюються на проблему. Щоб машина охоче заводилася морозним ранком, в першу чергу треба перевірити стан акумулятора. Після нічного відпочинку напруга на клемах має бути не нижче 12,5 – 12,6 В. Якщо ні –швидше за все вам доведеться підзарядити його від стаціонарного пристрою, а в гіршому випадку і замінити новим. Важливо, щоб свічки двигуна були в порядку, і це стосується як бензинового двигуна, так і дизеля. Паливний насос має забезпечувати належний тиск пального, а форсунки – його якісне розпилювання. Найгірша з причин поганого запуску – низька компресія в циліндрах через знос двигуна, і це, на жаль, потребує його капітального ремонту. Протестувати всі згадані системи можна за один візит на СТО.

Все замерзло

В машині, яка ночувала на морозі, або яка рухається дорогою морозним днем, можуть замерзнути деякі рідини. В першу чергу – літня “омивайка” в бачку, крім того, наприклад, напої у пляшках чи стаканах, забутих в дверях чи в підстаканниках. Після цього вам доведеться довго відігрівати бачок та сушити оббивку, на яку пролилася забута у паперовому стаканчику кава. Важливе зауваження щодо рідини-омивайки: її морозостійкість має бути “з запасом”, бо при користуванні омивачем на швидкості температура лобового скла буде нижчою, ніж показує забортний градусник.

Все примерзло

Після теплих днів водія може чекати ще один “морозний” сюрприз, причому де в чому не лише після тривалої парковки, а й під час руху на трасі. Наприклад, такий як примерзлий лючок бензобака або двері, намертво “приклеєні” до кузова після учорашнього дощу примерзлими ущільнювачами. Запобігти цьому просто, треба лише перед холодами обробити гумки і замок лючка силіконовим мастилом. Поширений клопіт – боротьба з відтаюванням склоочисників, які крига міцно тримає на своїх місцях. Якщо зона паркування щіток не має електрообігріву, чекайте, поки пічка прогріє скло і допомагайте їй рідиною-розморожувачем. А головне взимку – не вмикати “двірники” поки не переконаєтеся, що крига та сніг не тримають їх на місці, інакше можна спалити моторчик приводу.

Примерз ручник

Неприємність, варта особливої розповіді. На жаль, це доволі поширена проблема, від якої застрахований лише той, хто завбачливо не користується стоянковим гальмом у морози. Тут є дві причини: примерзання колодок через те, що вони були мокрі або в снігу та пошкодження привідного троса, в який потрапила і замерзла вода. За тросом треба слідкувати і вчасно замінювати, а щодо мокрих колодок – не ставити машину “на ручник”, якщо є підозра щодо цього. В більшості випадків буває достатньо загальмувати машину трансмісією, поставивши важіль коробки в Р (АКП) або на першу-другу передачу (механіка). Для страховки можна упертись вивернутим переднім колесом у бордюр.

Протічки

Якщо машина давно вже не першої свіжості, будьте готові, що з настанням морозів у неї почнуться проблеми з герметичністю. Гума, герметики та інші ущільнювачі, які вже і без того втратили еластичність від віку, остаточно твердішають на морозі. Через це, скажімо, протягом ночі без видимої причини може спустити колесо, в якому відкриється протічка через стару мікротріщину, або відкриється протічка антифризу чи гальмівної чи рідини. Щоб такого не сталося, треба як мінімум протягом теплого сезону слідкувати за рівнями робочих рідин і вчасно замінювати старі деталі – навіть якщо вони ще зберігають залишки працездатності.

Холодно в салоні

Коли ж ще проявитись проблемам з опаленням, як не морозним днем. Підстав для цього існує чимало, і цій темі можна присвятити окрему статтю. Якщо коротко, йдеться про негаразди з перемиканням засувок в торпедо, про забитий радіатор “пічки”, про несправний термостат, про заповітрення системи охолодження та інші великі і малі проблеми. Наша порада: напередодні справжніх холодів прислухатися до роботи опалення в салоні і за найменших підозр звернутись по діагностику на СТО.

Запотівають вікна

Буває, що вікна потіють і влітку, але зимовий холод за вікном це явище кратно збільшує. Неначе дрібниця, але волога на склі заважає бачити перешкоди навколо машини, а значить, це загроза безпеці руху. Шукайте причину у забитому салонному фільтрі, у мокрих килимках на підлозі або, скажімо, у мокрій парасольці в багажнику. Одним словом, салон має бути сухий і з гарним провітрюванням.

Слизько на дорозі

За логікою, цю загрозу слід було б поставити на перше місце, але ми сподіваємося, що ви вже перемкнули свою водійську свідомість і стиль керування у режим “зима” і без наших нагадувань. Проте, дозволимо собі підказати, що м’яка українська зима має одну підступну особливість: відлиги часто чергуються з морозними ночами, і навіть у безсніжні дні можна несподівано наскочити на вкритий кригою відрізок асфальту. Тому протягом всієї зими, навіть у відносно теплі дні, треба їздити по-зимовому.

Якщо коротко

Не треба чекати зими, щоб привести машину до ладу. Нехай коштів на повернення вашої “старенької” до ідеального стану немає, але можна підтримувати в належному стані хоча б основні системи, які особливо важливі взимку. Тим більше, коли реагувати на технічні проблеми вчасно, їхнє усунення обходиться дешевше.



