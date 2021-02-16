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Мороз до -24 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 16 февраля, на всей территории Украины будет без осадков. Днем температура воздуха ожидается от -13 до +1, а ночью ударят сильные морозы до -24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Украине осадков не предусматривают. Во всех регионах будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет от -9 до +1 тепла, а ночью от -16 до -10 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -13 до -8, а ночью она будет в пределах -14 -24.

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от -9 до -4, а ночью столбики термометров покажут -19 -9.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем будет от -12 до -9, а ночью от -20 до -16 градусов.

Напомним, согласно расчетам синоптиков, весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта, а самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля.

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