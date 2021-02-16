Мороз до -24 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Украине осадков не предусматривают. Во всех регионах будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет от -9 до +1 тепла, а ночью от -16 до -10 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -13 до -8, а ночью она будет в пределах -14 -24.

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от -9 до -4, а ночью столбики термометров покажут -19 -9.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем будет от -12 до -9, а ночью от -20 до -16 градусов.