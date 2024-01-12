Мороз до -16, а не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 12 січні, буде без снігу. Але очікується мороз, місцями до -16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні переважно без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби у більшості областей буде від -8 до -13 градусів. Вночі у Чернігівській та Сумській області буде до -16 місцями.

На півдні України, а також на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби -2 -7 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з прояснення. Синоптики зазначають, що у Києві сьогодні не очікується опадів, але на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть близько -10 градусів.