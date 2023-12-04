ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мороз до -15 та заметіль. Погода в Карпатах значно погіршилася

Карпати, Понеділок 04 грудня 2023 09:39
UA EN RU
Мороз до -15 та заметіль. Погода в Карпатах значно погіршилася Фото: в Карпатах сильний мороз та заметіль 4 грудня (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні з ранку, 4 грудня, погоді в Карпатах не позаздриш. Крім хуртовини, там стоїть кремезний мороз, до 15 градусів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ДСНС України, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 07:55, 04.12.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно.Видимість обмежена.Вітер південно-західній 5-6 м/с, температура повітря -15°С", - йдеться в повідомленні рятувального посту.

У свою чергу рятувальники попросили враховувати погодні умови, вирушаючи в гори.

Погода у Карпатах

Погода в українських Карпатах вже давно нелітня, як утім не в новинку сніг та мороз. Так, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Крім того, українські гори замело і 16 жовтня, а 17 жовтня там можна було спостерігати справжню завірюху.

До того ж, перед вихідними, що минули, рятувальники попереджали про можливе сходження лавин в українських Карпатах. Українців просили відкласти походи у гори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпаты Погода на день
NEWS
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС