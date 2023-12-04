Мороз до -15 та заметіль. Погода в Карпатах значно погіршилася

Сьогодні з ранку, 4 грудня, погоді в Карпатах не позаздриш. Крім хуртовини, там стоїть кремезний мороз, до 15 градусів.

"Станом на 07:55, 04.12.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно.Видимість обмежена.Вітер південно-західній 5-6 м/с, температура повітря -15°С", - йдеться в повідомленні рятувального посту.

У свою чергу рятувальники попросили враховувати погодні умови, вирушаючи в гори.

Погода у Карпатах

Погода в українських Карпатах вже давно нелітня, як утім не в новинку сніг та мороз. Так, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Крім того, українські гори замело і 16 жовтня, а 17 жовтня там можна було спостерігати справжню завірюху.

До того ж, перед вихідними, що минули, рятувальники попереджали про можливе сходження лавин в українських Карпатах. Українців просили відкласти походи у гори.