Моравецкий о "Северном потоке-2": это оплата оружия для Путина европейскими деньгами

Премьер Польши выступает против строительства газопровода
Премьер Польши Матеуш Моравецккий раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2" в Европе. Он назвал его оружием президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает "Польское радио".
Во время интернет-форума, который организовал вашингтонский аналитический центр The Atlantic Council, Моравецкого спросили об отношениях с Германией. В этом контексте польский премьер критически оценил планы строительства газопровода "Северный поток-2".
"По нашим оценкам - это оплата европейскими деньгами оружия для Путина. Нам это не нравится", - сказал Моравецкий.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".
Кроме того, во время личной встречи главы МИД Украины и Польши согласились, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы.
РБК-Украина писало, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" можно будет восстановить 3 августа 2020.