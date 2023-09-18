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Моравецький порівняв газові угоди Путіна і Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа

Польща, Понеділок 18 вересня 2023 02:24
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Моравецький порівняв газові угоди Путіна і Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа Фото: прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Голова польського уряду вважає, що до російської агресії проти України призвели відносини Німеччини і Росії у газовій сфері. Він прирівняв домовленості між Путіним і Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Матеуш Моравецький зазначив, що 17 вересня є символічною датою, яка нагадує усім про зловісні наслідки російсько-німецького альянсу. Він нагадав і про нинішні загрози, пов’язані з німецько-російським альянсом.

"Ми також нагадуємо собі про сучасні небезпеки німецько-російського альянсу. Саме цей союз призвів до можливості нападу Росії на Україну в першу чергу через ту кошмарну газову, сировинну політику, яку проводила Німеччина", - сказав він.

Також польський прем'єр провів паралелі між домовленостями Путіна і колишнього канцлеря Німеччини Ангелою Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа.

“Так як існував пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий й енергетичний пакт Меркель-Путін”,- наголосив Моравецький.

Бундестав звинуватив Меркель у вторгненні РФ в Україну

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявив, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відповідальна за вторгнення Путіна в Україну.

Він зазначив, що ексканцлер ухвалила низку рішень, які зробили можливим повномасштабне вторгнення РФ в Україну, скільки блокування членства українців в НАТО стало величезною помилкою.

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Польща Ангела Меркель
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