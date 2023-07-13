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З монумента "Батьківщина-мати" у Києві знімуть герб СРСР: регулятор дав дозвіл

Фото: з монумента "Батьківщина-мати" у Києві знімуть герб СРСР (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві декомунізують. На щиті замінять радянський герб на тризуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Сьогодні, 13 липня, Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита "Батьківщини-матері".

"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб", - йдеться у повідомленні.

Ремонт буде проводити Національний музей історії України у Другій світовій війні. Роботи розпочнуться у найближчому майбутньому.

Фото: з монумента "Батьківщина-мати" у Києві знімуть герб СРСР (facebook.com/Ministry.for.restoration)

Зазначимо, що монумент "Батьківщина-мати" було встановлено у Києві у 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Крім того, "Батьківщина-мати" вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Чому вирішили декомунізувати монумент

Минулого року у застосунку "Дія" провели опитування про те, чи варто замінити герб СРСР на тризуб на щиті "Батьківщини-матері". 85% із 800 тисяч українців підтримали декомунізацію.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві культури та інформаційної політики розповіли, що хочуть змінити на головній пам'ятці України.

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