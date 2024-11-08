Монобільшість Трампа. Чи візьмуть республіканці повну владу над Конгресом США

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Разом з президентськими, у США відбулися вибори до Сенату та Палати представників – двох палат американського Конгресу. Завдяки поразці демократів у Західній Вірджинії, Огайо та Монтані республіканці змогли здобути більшість в Сенаті, контроль над яким до цього був у Демократичної партії.

Тепер головне "поле битви" між демократами та республіканцями розгортається довкола Палати представників. Якщо Республіканській партії вдасться утримати за собою Палату, то новообраний президент Дональд Трамп отримає повний контроль влади, що дозволить йому безперешкодно впроваджувати всі законотворчі ініціативи.

Нинішній спікер Палати представників, переконаний трампіст Майк Джонсон заявляв, що республіканці вже підготували амбітну програму на перші 100 днів президентства Трампа. На першому плані порядку денного республіканців буде зменшення податків, забезпечення безпеки південного кордону та скорочення федеральних агентств. Сам Трамп обіцяв після повернення в Білий дім розпочати масові депортації, а також "відплатити ворогам", очевидно, маючи на увазі демократів.

Щоб швидко та безперешкодно втілити цей план, Республіканській партії, звісно ж, потрібен контроль і над Сенатом, і над Палатою. Якщо ж Демократичній партії вдасться здобути більшість в Палаті, Трамп може зіткнутися з такими ж перешкодами, які республіканці створювали президенту-демократу Джо Байдену останні два роки.

Чому вибори в Палату представників важливі

Напередодні американських виборів Байден видав указ – виділити на військову допомогу Україні всі кошти, які залишились від пакета, проголосованого Конгресом у квітні цього року. А тому питання продовження підтримки України ляже на плечі вже нового скликання Сенату та Палати представників.

Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово критикував адміністрацію Байдена за допомогу Україні та пропонував надавати підтримку українцям "в кредит". Через такі заяви Трампа в ЄС навіть висловлювали побоювання, що, повернувшись в Білий дім, він може взагалі припинити допомагати Україні у війні з РФ.

"Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, що колись жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 млрд доларів. Він тільки-но поїхав з 60 мільярдами, приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Я це вирішу ще до того, як візьму Білий дім", – заявляв Трамп влітку.

Спікер Майк Джонсон анонсував програму на перші 100 днів Трампа (фото: Getty Images)

Ще задовго до виборів політика Трампа мала негативний вплив на Україну. Восени минулого року саме через його соратників в Палаті представників (так званих "трампістів") американський Конгрес не зміг швидко виділити нові кошти на підтримку України, і розгляд пакета на 60 млрд доларів перетворився на піврічну тяганину.

Тодішнє затягування з американською допомогою призвело до дефіциту озброєння (перш за все - артилерійських снарядів) в української армії, що перетворилось у поразки на фронті, зокрема у втрату Авдіївки та спробу повторного наступу Росії в Харківській області.

Невідомо, наскільки реальними були минулі погрози Трампа та чи дійсно він готовий припинити підтримувати Київ, але контроль над обома палатами Конгресу дозволить йому безперешкодно втілити будь-яку ініціативу. Зокрема, й щодо допомоги Україні в кредит, що має підтримку серед Республіканської партії.

Що ж стосується внутрішньої політики, то Трамп, за такого сценарію, зможе втілити в життя анонсовану Джонсоном стоденну програму. В тому числі – почати масштабні депортації нелегальних мігрантів та скоротити федеральний уряд.

Проте в такій повноті влади, на думку експертів, є й інша сторона медалі. Разом з повною владою республіканці та Трамп отримають і повну відповідальність за ситуацію в США, зауважив в коментарі РБК-Україна асоційований експерт "Інституту Американістики" Олег Преловський.

"Тепер не можна буде винити в чомусь опонентів. Бо тепер повнота влади буде в руках Трампа, чи то руках його команди. Республіканці будуть мати більшість, а тому першими прийматимуть критику суспільства", – пояснив він.

Проте, за словами Преловського, баланс сил в США збережеться, попри контроль республіканців над Білими домом, Сенатом та Палатою.

"Американська конституція хоч і була написана у 18-му столітті, але не дурними людьми. Вона писалась саме з таким міркуванням, що яким би не був результат, він не призведе до авторитаризму та одноосібної влади. І це дуже важливо", – додав експерт.

Хто лідирує в боротьбі за Палату представників

Для контролю над Палатою представників США одній з партій потрібно отримати щонайменше 218 крісел. Наразі розклад сил такий: 199 крісло вже за демократами, а у республіканців – 211. Проте підрахунок голосів все ще триває, й у підсумку ситуація може кардинально змінитися, оскільки результат виборів може залежати від одного чи кількох місць.

Наразі достеменно невідомо, яка з партій переможе на виборах в Палату представників США (фото: Getty Images)

У Республіканській партії впевнені, що втримають контроль над Палатою після того, як їм вдалося "перевернути" Сенат. "Республіканці готові мати єдиний уряд у Білому домі, Сенаті та Палаті представників", – заявляв у середу спікер Джонсон.

Проте Демократична партія ще далека від поразки на виборах в Палату. Після того, як демократам вдалося перемогти двох республіканців у штаті Нью-Йорк, їхній шлях до більшості пролягає через Аризону, Орегон та Каліфорнію, заявляв лідер демократичної меншості в Палаті Гакім Джеффріс.

Значна частина результатів виборів в Палату залежить від західних штатів, особливо від густонаселеної Каліфорнії, де ще залишається невизначеним результат для десятка місць. Підрахунок у цих штатах затягнувся, адже кандидати від двох партій йдуть практично нога в ногу у низці округів, а тому результат виборів може залежати від кількох сотень чи тисяч голосів.

І хоча жодна з партій наразі не домінує на шляху до більшості, перемога Республіканської партії виглядає більш реальною, ніж навпаки. Та навіть, якщо більшість в Палаті залишиться за республіканцями, то перевага над демократами буде всього у кілька місць. Проте це надасть Трампу повноту влади щонайменше на перші два роки свого президентства – до наступних виборів в Палату представників.

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Наразі складно прогнозувати, чим зрештою закінчаться вибори до Палати представників, та якими можуть бути рішення республіканців та Трампа щодо України у разі здобуття повної влади. Та все ж можна сподіватися, що Київ за такого сценарію зможе зберегти підтримку з боку Вашингтону, використовуючи багаторічні хороші відносини з обома американськими партіями, а також досвід співпраці з Трампом під час його першого терміну.