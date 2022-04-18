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Монобанк закрывает счета тех, кто не покинул Крым, ОРДЛО, Россию и Беларусь

Фото: сооснователь Монобанка Олег Гороховский (instagram com gorokhovsky)
Автор: Сергей Новиков

"Монобанк" с 18 апреля перестает обслуживать клиентов, кто еще не покинул оккупированный Крым, Донбасс, Россию, Беларусь и ряд других стран. А также закрывает их счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сооснователя Monobank Олега Гороховского.

"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: Россия, Беларусь, Крым, "ЛДНР", Северная Корея, Сирия, Эритрея - в общей сложности 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты… Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - сказал он.

Отметим, например, мужчины-граждане Украины попросту не могут выехать с оккупированного Донбасса, поскольку там действует соответствующий запрет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как обстоят дела с кредитными каникулами в украинских банках.

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монобанкВойна России против Украины