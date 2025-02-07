Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" оголосив про припинення роботи сьогодні, 7 лютого. Це відбулось невдовзі після злому боту, куди збиралася інформація від людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зупиняє свою роботу", - йдеться в заяві.
Водночас нещодавно стало відомо, що бот проєкту, куди збиралася інформація від людей, зламали.
Засновник Антон Мотолько зізнавався, що їм не відомо, який обсяг даних могли вивантажити за той час, поки у стороннього акаунта був доступ до даних проєкту.
"Ми не знаємо, який обсяг даних міг бути вивантажений за той час, поки у стороннього акаунта був доступ. Я хочу відразу сказати, що в цій ситуації спрацювала людська помилка, і ця помилка була моєю", - заявив Мотолько.
Проект "Білоруський Гаюн" добре відомий українцям з перших днів повномасштабного російського вторгнення, коли агресори наступали зокрема і з території Білорусі.
Нагадаємо, що проєкт займався моніторингом військової активності в Білорусі. Зокрема, розповідав про російські безпілотники, які іноді залітають на територію країни.
Зауважимо, що РБК-Україна на початку року поспілкувалося з Мотольком на дуже широке коло тем. Серед них зокрема торкнулись "виборів" президента Білорусі 26 січня, перспективи повалення режиму самопроголошеного лідера Білорусі Лукашенка, його зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним та роботу "Білоруського Гаюна" в нинішніх умовах.
Сам засновник, як і сотні тисяч інших білорусів, зараз живе за кордоном і повернутися не може, адже режим Лукашенка висунув проти нього звинувачення одразу за 12 статтями кримінального кодексу.
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