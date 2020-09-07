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В Монголии выявили третий случай смерти от бубонной чумы

Монголия, Понедельник 07 сентября 2020 20:31
В Монголии выявили третий случай смерти от бубонной чумы
Фото: больница (12kanal.com)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 7 сентября, в монгольской провинции Завхан от бубонной чумы умер 38-летний мужчина. Это стало третьей смертью от этой болезни в стране с начала года.

Об этом сообщает монгольское управление зоонозных болезней, передает агентство Xinhua.

Так, в прошлом месяце было обнаружено, что мужчина ел мясо сурка в провинции Хувсгул на севере Монголии, в результате чего заразился бубонной чумой. После этого 25 человек, находившихся с ним в тесном контакте, получили отрицательный результат теста на эту болезнь.

Кроме этого, 42-летний мужчина умер от бубонной чумы в западной провинции Ховд в прошлом месяце. Также в середине июля от болезни умер 15-летний подросток в западной провинции Гови-Алтай.

По данным Национального центра инфекционных заболеваний Монголии, в настоящее время 17 из 21 провинции Монголии подвержены риску заражения бубонной чумой.

Бубонная чума - бактериальное заболевание, которое распространяется блохами, живущими на диких грызунах, и может убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если его вовремя не лечить.

Напомним, в начале августа в Китае закрыли село после смерти от бубонной чумы.

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