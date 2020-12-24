Moneyveo вместе с Минцифрой презентовали образовательный сериал для предпринимателей

Финтех-компания Moneyveo вместе с Министерством цифровой трансформации Украины запустили образовательный сериал для предпринимателей «Перевод бизнес-процессов в онлайн». Это 8 серий о том, как наладить бизнес-процессы и работу команды, как усовершенствовать защиту информации, сформулировать правила и принципы работы в онлайне и юридические аспекты.

Во время презентации руководитель онлайн-составляющей проекта Дія.Бізнес Андрей Ремизов отметил, что 2020 год показал, насколько важно адаптироваться к современным условиям и присутствовать в диджитале.

«Минцифра в рамках проекта Дія.Бізнес делает все, чтобы предоставить предпринимателям качественные и полезные инструменты для развития бизнеса в непростые времена. В частности, в бесплатной Национальный онлайн-школе для предпринимателей на веб-сайте Дія.Бізнес каждый может посмотреть образовательные сериалы на темы маркетинга, продаж, управления командой и тому подобное. Новый сериал рассказывает о том, как перевести бизнес-процессы в онлайн, с практическими инструментами и примерами», — заявил Андрей Ремизов.

Бесплатно посмотреть образовательный сериал можно на портале Дія.Бізнес.

Участие в сериале приняли топ-менеджеры компании Moneyveo: CEO Алена Андроникова, операционный директор Сергей Синченко и директор по информационным технологиям Григорий Лесничий. Онлайн-трансляция презентации доступна на YouTube-канале Кабмина.

«Образовательный сериал базируется на практических кейсах Moneyveo. Все, что мы советуем в выпусках, — воплотили лично в нашей финтех-компании, — делится CEO Moneyveo Алена Андроникова. — Внедрили удаленную работу еще в 2017 году. Уже тогда каждый сотрудник компании мог работать дистанционно 1 раз в неделю. И это дало нам возможность заблаговременно, то есть еще до карантина, организовать эффективную координацию с командой, информационную безопасность и соответственно настроить бизнес-процессы. Сейчас мы усовершенствовали нашу деятельность и готовы делиться успешно апробированным опытом».

Напомним, летом 2020 команда Moneyveo совместно с Минцифрою и 10Guards сняла 10 выпусков сериала о безопасности данных в сети «Киберняня». В нем эксперты рассказывают о том, как безопасно пользоваться гаджетами, интернетом и не стать жертвой онлайн-мошенников.