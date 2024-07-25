Moneyveo розігрує книги від Vivat

В рамках благодійної ініціативи "Відродимо разом" Moneyveo оголошує розіграш 50 книг серед своїх клієнтів. Книги були закуплені у видавництві Vivat, якому належить друкарня "Фактор-Друк", зруйнована ворожою атакою.
Колектив Moneyveo зібрав кошти з метою підтримки бізнесу. Частину книг залишили для власної бібліотеки, а 50 книг вирішили розіграти серед клієнтів сервісу, щоб залучити їх до допомоги друкарні.
Будь-який клієнт Moneyveo, який виконає умови розіграшу в період проведення акції з 25 по 29 липня, має шанс виграти одну з 50 книжок.
Щоб взяти участь у розіграші, потрібно:
Переможці мають підтвердити, що вони є клієнтами сервісу, надавши в директі свої дані – ПІБ та номер телефону, зареєстрований у Moneyveo.
Визначення переможців відбудеться 30 липня. Відео розіграшу буде опубліковано на YouTube-каналі Moneyveo.
Усім щасливчикам додатково буде нараховано по 20 балів кешбеку за новою Програмою лояльності Moneyveo.
Придбана література охоплює різноманітні жанри: книги про саморозвиток, біографії, актуальні історичні видання, світові бестселери, популярні романи, класичні детективи та твори сучасних українських авторів.
Серед книг розіграшу:
Приєднуйтесь до нашої благодійної ініціативи та вигравайте одну з чудових книжок від Vivat!
Акція діє з 25 по 29 липня 2024 року на всій території України, за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій.