Moneyveo поставила в украинские больницы аппараты искусственной вентиляции легких

Количество заболевших Covid-19 увеличивается с каждым днем. На сегодня в Украине зарегистрировано 188 106 лабораторно подтвержденных случая. По данным Кабинета Министров Украины, за сутки заболевает около 3 тыс. людей. Сложности в борьбе с коронавирусом вызывает недостаточное количество необходимого для лечения оборудования. Один аппарат искусственной вентиляции легких стоит примерно 1 млн грн. Социально ответственный бизнес помог в обеспечении оборудованием больниц в тех областях, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения.

Так, финтех-компания Moneyveo закупила 3 аппарата искусственной вентиляции легких S1200 экспертного класса. Оборудование установили в Киевской городской клинической больнице №9, Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице и Черновицкой областной клинической больнице.

«Мы очень благодарны компании Moneyveo за поддержку и помощь в эти трудные времена. Благодаря ответственному бизнесу у нас появился шанс оказывать необходимую помощь нашим пациентам. Спасибо за аппарат ИВЛ экспертного класса — он будет спасать жизни людей с COVID-19, которым требуется кислородная поддержка. Это оборудование останется и после окончания пандемии и спасет еще не одну сотню жизней», — комментируют врачи Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы.

Напомним, Манивео — первый украинский сервис онлайн-кредитования, который остается лидером рынка с момента своего основания в 2013 году. В рамках КСО-программы по защите здоровья Манивео помогает реабилитировать украинских бойцов, финансирует строительство центра для проживания онкобольных детей «Дача». Также Moneyveo передала 100 медицинских щитков для работников Бориспольской больницы интенсивного лечения и Винницкой городской клинической больницы №1.