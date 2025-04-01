Moneyveo - лідер фінтеху за версією FinAwards 2025

У Києві 28 березня відбулася церемонія нагородження в рамках щорічної премії FinAwards, яка визначає кращих у фінансовій сфері України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу FinAwards.

Захід, організований порталами Мінфін та Finance.ua, об'єднав понад 150 номінантів у 36 категоріях, серед яких провідні банки, небанківські організації, IT-компанії, страхові компанії, інфлюенсери та інші представники fintech-бізнесу. Премія відзначила компанії, що впроваджують інновації та забезпечують високі стандарти у економічному секторі. Переможців визначали за результатами голосування користувачів та оцінки експертного журі.

Кожен рік FinAwards збирає кращих представників галузі, які задають тренди і визначають майбутнє фінансового сектору. Цьогорічний конкурс не став виключенням. Гравці фінтех-ринку продовжують удосконалювати свої продукти, а конкуренція між компаніями стає все більш інтенсивною.

Цьогоріч Moneyveo здобула 4 золота в номінаціях: "Найкращий CEO мікрофінансової організації" – нагороджено Сергія Сінченка, "Найкращий керівник маркетингу (категорія МФО)" – відзначено Серафиму Оліну, "Найкраща МФО" та "Найкраща МФО за якістю обслуговування".

А також компанія виборола 3 срібла у таких категоріях: "Експерт року FinTech ринку" – Сергій Сінченко, "Найкраща програма лояльності", "Найдешевший кредит МФО".

Завдяки активному розвитку фінансової інклюзії, прозорим умовам, високому рівню захисту даних та автоматизованому процесу оформлення кредитів, Moneyveo вдається утримувати лідерство на ринку небанківських споживчих кредитів. Компанія робить фінансові послуги доступними для широкого кола споживачів, зокрема для тих, хто не має можливості скористатися традиційними банківськими послугами.

"Конкуренція на ринку вимагає постійного вдосконалення. Перемога на FinAwards – це результат нашої цілеспрямованої роботи, орієнтованої на реальні потреби клієнтів та інноваційний підхід до фінансових послуг. Це підтвердження того, що ми не тільки зберігаємо лідерство, але й ставимо перед собою нові амбітні цілі для подальшого розвитку", – підкреслив СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Успіх Moneyveo на ринку визначають не тільки інновації. Компанія відома своєю активною соціальною позицією, зокрема допомогою українським військовим. За останні три роки – від початку повномасштабної війни – Moneyveo перерахувала 20 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил України, а також передала захисникам 52 FPV-дрони і кілька одиниць техніки.

Крім того, компанія регулярно закриває запити бійців, відправляючи на фронт обладнання, тепловізори, дизельні генератори та медичні засоби.

FinAwards 2025 стала важливою подією для української фінансової індустрії, яка не лише підкреслила досягнення лідерів фінансового сектору, а й продемонструвала здатність країни адаптуватися до нових викликів. Цьогорічна премія стала яскравим підтвердженням того, що навіть в умовах складних економічних обставин Україна активно розвиває інноваційні фінансові технології, що робить послуги більш доступними та зручними для громадян. Разом з тим премія відзначила соціальні ініціативи, які стають дедалі важливішими для компаній та їхньої взаємодії із суспільством.

В рамках заходу відбувся також благодійний збір коштів для підтримки 44-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів та бойової техніки.

Таким чином організатори FinAwards підкреслили важливість формування соціально відповідального середовища, яке активно підтримує важливі ініціативи та сприяє розвитку країни, особливо в умовах сьогодення.