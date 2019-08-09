Moneveo доплачивает 5% за взятый кредит

Команда moneyveo в который раз решила удивить своих клиентов, запустив акцию “Сбей лавео с moneyveo”. С 8 по 15 августа новый пользователь сможет оформить беспроцентный кредит еще и с доплатой в размере 5% от выбранной суммы.

“Мы охотно проводим выгодные и интересные акции для наших клиентов. Это повышает доверие к нам и сервису в целом. Наш клиент знает, что получит выгодный кредит в moneyveo, а потому не ищет других вариантов. К тому же подарки любят все. Если тебе нужны деньги, то что может быть лучше срочного беспроцентного кредита с доплатой к нему? Уверены, что клиентам понравится”, — комментирует акцию ССО moneyveo Максим Параска.

Не только взять деньги, а еще и заработать на этом станет возможным для новых клиентов moneyveo ровно на 1 неделю. Клиент может заказать на сайте компании любую сумму до 10 000 грн под 0,01%. Кроме заказанных средств он получит на карту еще и денежный бонус от moneyveo. Размер доплаты будет составлять 5% от взятой суммы.

Акционный бонус возвращать не нужно, а срок займа клиент будет выбирать по стандартному расчету — от 1 до 30 дней.

Напомним, moneyveo — МФО №1 в Украине, предоставляющая мгновенные онлайн-кредиты резидентам страны в возрасте от 18 до 90 лет. Чтобы заказать средства на карту нужны только паспорт, ИНН и гаджет с интернетом.