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Монастырский прокомментировал столкновения на акции под Офисом президента

Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Конституция гарантирует право граждан на мирный протест. Однако, любые насильственные действия, как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра в Facebook.

"Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ и тому подобное", - сообщил министр.

Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 стражей порядка получили травмы и ожоги, добавил Монастырский.

По факту нанесения телесных повреждения сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом.

"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными", - отметил глава МВД.

Напомним, 7 августа лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

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Офис президента