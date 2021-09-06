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Монастырский представил свою команду: кто получил кресла в МВД

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Денис Монастырский сформировал свою команду в Министерстве внутренних дел. Он рассказал сегодня, кто в нее вошел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кто в команде монастырского

Евгений Енин - заместитель главы МВД, который до этого работал в должности заместителя министра иностранных дел.

Богдан Драпьятый - заместитель по вопросам связей с ВР и работы сервисных центров МВД.

Мэри Акопян - заместитель министра по координации международной деятельности МВД.

Александр Гогиашвили - отвечает за работу по формированию государственной политики системы МВД.

Игорь Бондаренко - отвечает за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Сергей Гончаров - заместитель министра по направлению реализации международных проектов.

Екатерина Павличенко - отвечает за направление соблюдения прав человека и противодействия гендерному насилию.

Отметим, что Гогиашвили, Гончаров и Павличенко уже работали в МВД во время руководства предыдущего министра Арсена Авакова. Они остались на своих же должностях.

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Денис МонастырскийМинистерство внутренних дел Украины