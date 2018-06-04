В Монако собрались друзья Украины для обсуждения вопросов энергобезопасности и газовой независимости от РФ

В Монако собрались энергетические друзья Украины

Крупнейшая частная газодобывающая компания Украины Burisma Group - третий раз провела форум по энергетической безопасности Европы "Energy Security for the Future". Об этом пишет издание "Обозреватель".

Мероприятие традиционно проходит в Княжестве Монако под патронатом Его Светлости Князя Монако Альбера II. Совместно с Burisma Group Форум этого года организовали Фонд Князя Монако Альбера II, Фонд Александра Квасьневского Amicus Europae и Атлантический Совет США (Atlantic Council).

На мероприятии были представители более 20 стран мира, а всего в Форуме приняли участие около 200 человек. Из-за большого количества высоких гостей мероприятие уже назвали "форумом президентов". Среди выступающих: президент Латвии Раймондс Вейонис; президент Республики Польша (1995-2005) Александр Квасьневский; экс-президент Европейской комиссии и премьер-министр Италии Романо Проди, а также экс-президент Европейского Совета и премьер-министр Чехии Мирек Тополанек. В дискуссиях Форума также приняли участие член британского парламента и лидер делегации в ОБСЕ Марк Притчард; американский политик и старший сенатор от штата Луизиана Мэри Лоретта Лэндри; латвийский политик и дипломат, комиссар Евросоюза по энергетике и развития Андрис Пиебалгс; Чрезвычайный и Полномочный Посол и директор Евразийского центра имени Дину Патричи Атлантического совета Джон Эдвард Хербст и другие высокие гости. Все они говорили об Украине и о том, как совместно противостоять вызовам со стороны России.

Фото: Приветственное слово Его Светлости Князя Монако Альбера II по случаю открытия Третьего международного форума по энергетической безопасности Energy Security for the Future

По словам Александра Квасьневского, вопрос энергетической безопасности и ситуация в Украине очень связаны между собой.

"Украина сегодня - это реальное поле битвы между российскими амбициями и европейской поддержкой в вопросах стабилизации ситуации. Проводить реформы чрезвычайно сложно, особенно в условиях открытого военного конфликта с Россией. Это не только вызов, но и сверхсложная задача. Украинцы пытаются это сделать и результаты этих реформ все более очевидными. Если Украина будет иметь сильную поддержку со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, то страна будет иметь шанс стать сильнее, лучше организованным и эффективным государством в течение следующих лет. Все мы к этому стремимся", - отметил Квасьневский.

Участники форума в Монако - Energy Security for the Future – в этом году неформально назвали мероприятие "форумом друзей", поскольку в большинстве выступлений Украина рассматривалась в качестве фактора обеспечения энергонезависимости Европы.

"Я убежден, что мы завершим эту конференцию с набором замечательных идей как усилить уровень энергетической независимости. Верю, что мы приложим максимум усилий, чтобы достичь европейских целей энергетической безопасности. Энергия и энергетическая безопасность будет топовым и важным вопросом в развитии Европы, для развития всего мира", - отметил в своем выступлении президент Латвии Раймондс Вейонис.

Фото: участники Форума Energy Security for the Future - Князь Монако Альбер II, основатель Форума и президент Burisma Group Николай Злочевский, президент Латвии Раймондс Вейонис, экс-президент Европейской комиссии и дважды премьер-министр Италии Романо Проди, президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский

Темой Форума стал призыв Revolutionary Thinking - вектор революционного мышления, изменений и внедрение новейших технологий Экономические отношения, энергетика и политика пока испытывают одни из самых масштабных изменений в истории.

"Вы проявили незаурядное мужество, призвав к революционному мышлению на этой встрече, - с этих слов начал свое выступление Романо Проди, экс-президент Европейской комиссии и дважды премьер-министр Италии. – Мы сейчас переходим в такую стадию глобального потепления, которая требует внедрения действенной политики, которая гораздо сложнее, чем простые математические расчеты. Меньше горючих ископаемых, больше возобновляемых источников энергии... Политическим лидерам хорошо известно, что пересмотр политики в отношении климатических изменений экономически и финансово дорогим, но и чрезвычайно дорогим в политическом измерении".

По словам Романо Проди, каждая из стран-членов ЕС все еще придерживается собственной точки зрения и часто они даже противоположны друг другу. И, важно, по словам Проди, что вопрос европейской энергобезопасности должен быть решен именно в Европе, а не за ее пределами.