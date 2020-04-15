МОН запустило сервис для отслеживания изменений в образовательном процессе

Министерство образования и науки Украины запустило сервис для отслеживания изменений в образовательном процессе, которые были внедрены в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

На сайте будет размещена информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах, внешнем независимом оценивании (ВНО) и нынешней вступительной кампании.

"Новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, заведений ПТО, университетов и колледжей. В частности, здесь размещена актуальная информация о завершении учебного года в школах, нынешнем ВНО и вступительной кампании", - рассказали в Кабмине.

Кроме того, на сайте будет полезная информация для педагогов, в частности, относительно режима работы, зарплат, отпуска, аттестации, заполнения классных журналов, инструментов для дистанционного обучения.

"В случае изменений режима карантина или принятия через него новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться", - добавили в правительстве.

Напомним, ранее в Минобразования опровергли ложную информацию о дистанционном обучении и проведении ВНО. В частности, в МОН опровергли отмену ВНО и проверку полученных знаний за время дистанционном обучении.