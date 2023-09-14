UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МОН рекомендує проводити психологічні хвилинки в школах: навіщо це потрібно

Фото: у школах будуть проводити психологічні хвилинки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство освіти та науки України рекомендує проводити психологічні хвилинки в школах. Це повинно зняти стрес та налаштувати учнів на урок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист МОН.

Як зазначається в листі, повномасштабна війна РФ проти України критично впливає на стан психологічного здоров’я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання. За останній рік погіршився психологічний стан здобувачів освіти. Майже вдвічі у порівнянні з початком лютого 2022 року збільшилася кількість учнів/учениць, які почуваються тривожно, напружено, у півтора рази - втомлено.

МОН рекомендує учителям під час уроку впроваджувати психологічні хвилинки, які допоможуть учням впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштувати на урок, на плідну роботу, завдяки чому створюватиметься сприятлива атмосфера, яка дасть змогу дітям розслабитися, зняти емоційне напруження, відновити почуття безпеки та психоемоційного комфорту, що є природним механізмом стабілізації.

"Регулярне впровадження психологічних хвилинок у зручний час та слушній нагоді допоможе здобувачу освіти стати більш спокійним, врівноваженим, а також дасть змогу краще зрозуміти свої почуття. Учитель має сам визначити, коли і у який час провести психологічну хвилинку", - йдеться в листі.

МОН рекомендує для практичного використання навчально-методичний посібник "Психологічна хвилинка". Посібник містить 108 коротких, але ефективних відеотренінгів.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно.

При цьому більшість опікунів (63%), чиї діти чи онуки навчаються у школах, не підтримують дистанційний формат навчання під час війни. Той факт, що навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними притулками, не вплинув на рівень підтримки дистанційної освіти серед опікунів.

Читайте РБК-Україна в Google News
школаМОН