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В МОН рассказали, когда закончится учебный год 2021-2022 в школах

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 10:21
В МОН рассказали, когда закончится учебный год 2021-2022 в школах Фото: в МОН рассказали, когда закончится учебный год 2021-2022 в школах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В этом году в Украине учебный год в школах начнется традиционно 1 сентября. Он продлится не позднее 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Образовательный процесс в школах начинается в День знаний - 1 сентября, длится не меньше 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что структуру и продолжительность учебных недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса должны определить педагогические советы в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

Указано, что в условиях пандемии обучение при необходимости может происходить дистанционно.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября школы будут работать в привычном формате.

Добавим, в Минздраве заявили, что торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными.

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