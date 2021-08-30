У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік 2021-2022 у школах
Цьогоріч в Україні навчальний рік у школах розпочнеться традиційно 1 вересня. Він триватиме не пізніше 1 липня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.
"Освітній процес у школах розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що структуру і тривалість навчальних тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу повинні визначити педагогічні ради в межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Вказано, що в умовах пандемії навчання за потреби може відбуватися дистанційно.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.
Додамо, у МОЗ заявили, що урочистості та лінійки на честь 1 вересня для навчальних закладів не є обов'язковими.