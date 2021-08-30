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У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік 2021-2022 у школах

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 10:21
У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік 2021-2022 у школах Фото: у МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік 2021-2022 у школах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Цьогоріч в Україні навчальний рік у школах розпочнеться традиційно 1 вересня. Він триватиме не пізніше 1 липня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

"Освітній процес у школах розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що структуру і тривалість навчальних тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу повинні визначити педагогічні ради в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Вказано, що в умовах пандемії навчання за потреби може відбуватися дистанційно.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

Додамо, у МОЗ заявили, що урочистості та лінійки на честь 1 вересня для навчальних закладів не є обов'язковими.

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