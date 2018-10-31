В МОН рассказали об условиях работы школ в "серой зоне" на Донбассе

Фото: школа (УНИАН)

В так называемой "серой зоне" на Донбассе работают 97 школ

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала, что в так называемой "серой зоне" на Донбассе работают 97 школ: 60 в Донецкой области и 37 в Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ".

"Они все работают в постоянном стрессе. Потому что они работают, но они никогда не знают, что может произойти. Сейчас в Луганской области функционируют все эти школы, а в Донецкой 10 приостановлены именно в 2017 году, обратите внимание, из-за боевых действий. В Авдеевке две, в Волновахском районе - три, в Ясиноватском - две школы. Еще областная школа-интернат также уже не функционирует", - рассказала Гриневич, добавив, что детей из этих школ возят на учебу в другие школы.

По ее словам, часть школ постоянно ремонтируют.

"Их отремонтировали, потом произошел обстрел - снова поврежденное окно. Последние обстрелы - были повреждены школы в Бахмутском районе Донецкой области", - сообщила министр, отметив, что ни учителя, ни дети "не могут расслабиться до конца, все настороженные".

При этом, несмотря на влияние войны, эти школы продолжают давать детям образование. У них есть дополнительные предметы, такие как, например, противоминные программы, также в таких школах работают психологи.

Напомним, на востоке Украины в полночь в среду, 29 августа, вступило в силу очередное перемирие, в этот раз - в связи с началом учебного года. Новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа.