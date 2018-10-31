У МОН розповіли про умови роботи шкіл у "сірій зоні" на Донбасі

Фото: школа (УНІАН)

У так званій "сірій зоні" на Донбасі працюють 97 шкіл

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла, що в так званій "сірій зоні" на Донбасі працюють 97 шкіл: 60 в Донецькій області та 37 у Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ".

"Вони всі працюють в постійному стресі. Тому що вони працюють, але вони ніколи не знають, що може статися. Зараз у Луганській області функціонують всі ці школи, а в Донецькій 10 припинені саме в 2017 році, зверніть увагу, через бойові дії. В Авдіївці дві, у Волноваському районі - три, в Ясинуватському - дві школи. Ще обласна школа-інтернат також вже не функціонує", - розповіла Гриневич, додавши, що дітей з цих шкіл возять на навчання в інші школи.

За її словами, частина шкіл постійно знаходиться на ремонті.

"Їх відремонтували, потім стався обстріл - знову пошкоджене вікно. Останні обстріли - були пошкоджені школи у Бахмутському районі Донецької області", - повідомила міністр, зазначивши, що ні вчителі, ні діти "не можуть розслабитися до кінця, всі насторожені".

При цьому, незважаючи на вплив війни, ці школи продовжують давати дітям освіту. У них є додаткові предмети, такі як, наприклад, протимінні програми, також у таких школах працюють психологи.

Нагадаємо, на сході України опівночі в середу, 29 серпня, набуло чинності чергове перемир'я, на цей раз - в зв'язку з початком навчального року. Новий режим тиші на Донбасі був узгоджений в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 серпня.