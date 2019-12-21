МОН проведет аудит 740 заведений профобразования

Министерство образования запланировало (МОН) в январе 2020 года аудит 740 учреждений профессионального образования, работающих в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что аудит будет состоять из двух частей - анкетирование учреждений и региональных обсуждений.

Цель аудита - получить данные для построения оптимальной карты заведений профобразования, определить лучших, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики, сообщили в министерстве.

В настоящее время эксперты дорабатывают анкету, которую разошлют заведениям профобразования, а также согласуют со стейкхолдерами, как должен проходить аудит.

«Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети», — пояснил заместитель министра Петр Коржевский, добавив, что в проект анкеты уже наработали технический блок вопросов.