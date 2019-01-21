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МОН просит Авакова взять дело об избиении учителя в Киеве под личный контроль

Новости » Общество    21.01.2019 - 12:11
МОН просит Авакова взять дело об избиении учителя в Киеве под личный контроль
Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

Министерство образования и науки и министр Лилия Гриневич осуждают избиение учителя в киевском лицее

Министерство образования и науки и министр Лилия Гриневич осуждают избиение учителя в киевском лицее №157 16 января 2019 года. В связи с этим ведомство просит министра внутренних дел Арсена Авакова взять расследование дела под личный контроль, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В письме МОН к министру внутренних дел говорится о том, что безопасность всех участников учебного процесса - учителей, родителей и школьников - является обязательной предпосылкой успешного получения образования.

"Мы просим руководство МВД взять дело и его расследование под личный контроль. Пострадавший учитель в больнице, ему нанесены серьезные повреждения. Но не менее ужасно то, что это произошло на глазах у детей, которые также получили тяжелую психологическую травму. Поэтому мы призываем педагогический коллектив, психологов и родительскую общественность лицея объединиться, вместе позаботиться о детях и обсудить, как избежать подобных ситуаций в будущем", - отметил и.о. министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

МОН также отмечает, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".

Напомним, отцу ученика, который избил учителя физкультуры в киевском лицее №157, избрана мера пресечения. Мужчина находится под ночным домашним арестом.  Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121 КК Украины. 

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