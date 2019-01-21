МОН просить Авакова взяти справу про побиття вчителя в Києві під особистий контроль

Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

Міністерство освіти та науки і міністр Лілія Гриневич засуджують побиття вчителя в київському ліцеї

Міністерство освіти і науки та міністр Лілія Гриневич засуджують побиття вчителя в київському ліцеї №157 16 січня 2019 року. У зв'язку з цим відомство просить міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти розслідування справи під особистий контроль, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У листі МОН до міністра внутрішніх справ йдеться про те, що безпека всіх учасників навчального процесу - вчителів, батьків та школярів - є обов'язковою передумовою успішного отримання освіти.

"Ми просимо керівництво МВС взяти справу і його розслідування під особистий контроль. Постраждалий вчитель в лікарні, йому нанесені серйозні пошкодження. Але не менш жахливо те, що це сталося на очах у дітей, які також отримали важку психологічну травму. Тому ми закликаємо педагогічний колектив, психологів і батьківську громадськість ліцею об'єднатися, разом подбати про дітей і обговорити, як уникнути подібних ситуацій в майбутньому", - зазначив в. о. міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

МОН також зазначає, що "покарання винного і рішуче засудження з боку держави подібних насильницьких дій необхідно для захисту та розвитку як українського вчительства, так і школярів, які в майбутньому будуть будувати нашу країну".

Нагадаємо, батькові учня, який побив вчителя фізкультури у київському ліцеї №157, обрано запобіжний захід. Чоловік перебуває під нічним домашнім арештом. Йому оголошено підозру у ч. 1 ст. 121 КК України.