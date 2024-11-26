За п'ять місяців з вишів відрахували понад 20 тисяч студентів-чоловіків віком від 30 років: у чому причина

В Україні з квітня по серпень 2024 року з вищих навчальних закладів було відраховано понад 23 тисячі студентів чоловічої статі віком від 30 років. МОН позбавило ліцензій кілька навчальних закладів, а Національна поліція відкрила низку кримінальних проваджень щодо посадових осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.

За період із квітня по серпень 2024 року з українських закладів вищої освіти було відраховано 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років. Основні причини - неуспішність, пропуски занять та інші порушення.

З них 5805 осіб були відраховані безпосередньо за результатами перевірок Державної служби якості освіти (ДСЯО), решта - за рішеннями самих університетів у рамках внутрішніх систем забезпечення якості освіти.

Масове відрахування не варто розглядати виключно як негативний феномен. Воно є ознакою вимогливості та дбайливого ставлення університетів до якості освітнього процесу. Багато хто з відрахованих використовував статус студента для уникнення інших обов’язків, зокрема військової служби, а не для здобуття знань.

Боротьба з корупцією

ДСЯО повідомляє про відкриття Національною поліцією України 8 кримінальних проваджень проти посадових осіб університетів. І хоча офіційна цифра становить 8 справ, реальна кількість випадків порушень, ймовірно, більша.

Позбавлення ліцензій фейкових університетів

Міністерство освіти і науки України (МОН) позбавило ліцензій низку закладів, які діяли всупереч законодавству. Географія цих рішень широка - від Запоріжжя до Ужгорода, від Миколаєва до Львова.

"Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які в 2023-2024 масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії. Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде." - заявив Винницький.