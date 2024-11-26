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За пять месяцев из вузов отчислили свыше 20 тысяч студентов-мужчин старше 30 лет: в чем причина

Украина, Вторник 26 ноября 2024 14:26
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За пять месяцев из вузов отчислили свыше 20 тысяч студентов-мужчин старше 30 лет: в чем причина Фото: МОН лишило лицензий десятки университетов (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине с апреля по август 2024 года из высших учебных заведений было отчислено более 23 тысяч студентов мужского пола в возрасте от 30 лет. МОН лишило лицензий несколько учебных заведений, а Национальная полиция открыла ряд уголовных производств в отношении должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого.

За период с апреля по август 2024 года из украинских вузов было отчислено 23 448 студентов мужского пола старше 30 лет. Основные причины - неуспешность, пропуски занятий и другие нарушения.

Из них 5805 человек были отчислены непосредственно по результатам проверок Государственной службы качества образования (ГСКО), остальные - по решениям самих университетов в рамках внутренних систем обеспечения качества образования.

Массовое отчисление не следует рассматривать исключительно как негативный феномен. Это знак требовательности и заботы университетов о качестве образовательного процесса. Многие из отчисленных использовали статус студента для уклонения от других обязательств, в частности военной службы, а не для получения знаний.

Борьба с коррупцией

ГСКО сообщает об открытии Национальной полицией Украины 8 уголовных дел против должностных лиц университетов. И хотя официальная цифра составляет 8 дел, реальное количество нарушений, вероятно, больше.

Лишение лицензий фейковых университетов

Министерство образования и науки Украины (МОН) лишило лицензий ряд учебных заведений, действующих вопреки законодательству. География этих решений широкая - от Запорожья до Ужгорода, от Николаева до Львова.

"Мы продолжаем бороться с недобросовестными дельцами, дискредитирующими высшее образование своими фейковыми "заведениями", которые в 2023-2024 годах массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно старше 30+ и часто в нарушение лицензированных объемов), открыто заявляя о своих расценках за такие действия. Мы не потерпим такой профанации системы высшего образования", - заявил Винницкий.

Напомним,что в Украине объединяют ряд университетов и сокращают количество высших учебных заведений. Решения мотивируют тем, что студентов в Украине стало значительно меньше, а на 350 тысяч населения должно быть максимум два вуза.

Кроме того, в Украине планируется ввести новую систему приема абитуриентов на обучение по государственному заказу.

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