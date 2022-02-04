ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МОН отменило приказ о повторных выборах ректора Киево-Могилянской академии

Новина українською →
Киев, Пятница 04 февраля 2022 02:42
МОН отменило приказ о повторных выборах ректора Киево-Могилянской академии Фото: Киево-Могилянская академия (facebook.com/naukma)
Автор: Анна Полисученко

Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Днем ранее на сайте Министерства появилось объявление о повторном конкурсе для кандидатов в президенты НаУКМА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 февраля 2022 г. №24-к отменен приказ МОН от 02 февраля 2022 г. №23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия", - говорится в сообщении.

Решение было принято "по результатам согласительного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с участием председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей Национального университета "Киево-Могилянская академия".

В ходе второго тура выборов президента Академии 27 января в помещение, где проходило голосование, ворвались неизвестные люди в масках и украли урну для голосования. Кроме того, они успели залить зеленкой еще одну урну для голосования.

2 февраля министр образования Сергей Шкарлет заявил, что Министерство не будет признавать результаты выборов, ведь наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, а часть университетского сообщества заявила, что у Министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.

Ранее мы писали, что на выборах главы Могилянки воровали бюллетени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования МОН
NEWS
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"