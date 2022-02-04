ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МОН скасувало наказ про повторні вибори ректора Києво-Могилянської академії

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 02:42
МОН скасувало наказ про повторні вибори ректора Києво-Могилянської академії Фото: Києво-Могилянська академія (facebook.com/naukma)
Автор: Анна Полисученко

Міністерство освіти і науки скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Днем раніше на сайті Міністерства з'явилося оголошення про повторний конкурс для кандидатів у президенти НаУКМА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

"Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 р. №24-к скасовано наказ МОН від 02 лютого 2022 р. №23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято "за результатами погоджувальної наради під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за участю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників Національного університету "Києво-Могилянська академія".

В ході другого туру виборів президента Академії 27 січня в приміщення, де проходило голосування, увірвалися невідомі люди в масках і вкрали урну для голосування. Крім того, вони встигли залити зеленкою ще одну урну для голосування.

2 лютого міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів, адже спостерігач від МОН зафіксував грубе порушення виборчого процесу. Представники студентського самоврядування оголосили безстроковий страйк, а частина університетської спільноти заявила, що у Міністерства немає повноважень не визнавати результати виборів.

Раніше ми писали, що на виборах голови Могилянки крали бюлетені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міносвіти МОН
NEWS
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"