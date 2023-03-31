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У МОН опублікували список країн, де можна буде здати національний мультитест

Фото: у МОН опублікували список країн, де можна буде здати національний мультитест (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Проведення основної сесії національного мультипредметного тесту підтвердили у 21 країні. Окрім цього МОН веде перемовини з окремими закордонними установами тривають

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти й науки України.

За даними Міністерства, основну сесію НМТ можна буде скласти у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція.

Окрім цього українські учні в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії зможуть здати додаткову сесію мультитесту у випадку, якщо це буде необхідно.

"Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Якщо з'явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО", - сказано в повідомленні.

При цьому у МОН розповіли, що в інших країнах будуть діяти обмеження щодо кількості учасників мультитесту. Абітурієнтам радять не зволікати з реєстрацією, поки є місця.

"НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами. Тобто вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості - незалежно від того, де саме учасники їх складатимуть", - додали в МОН.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року.

Також національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.

Раніше ми писали, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.

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