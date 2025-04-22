МОН оновлює навчання іноземним мовам: як зміниться шкільна освіта з 2025 року

Оновлення змісту мовно-літературної освітньої галузі в частині іноземних мов є частиною політики "Освіта для життя", яка підсилює реформу НУШ. Як повідомляє МОН, мета змін - допомогти учням стати впевненими комунікаторами в багатомовному середовищі та розвивати міжкультурну компетентність.

До розробки нової концепції залучатимуть вчителів іноземних мов, представників мовних шкіл, лінгвістичних платформ та всіх, хто зацікавлений у розвитку іншомовної освіти в Україні.

Презентація оновленої концепції відбудеться навесні 2025 року разом із концепціями інших освітніх галузей. Упровадження змін розпочнеться восени - для п’ятикласників у мистецькій, природничій та технологічній сферах.