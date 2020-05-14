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МОН обнародовало рекомендации относительно дистанционной сессии в вузах

Новости » Общество     14.05.2020 - 18:22
МОН обнародовало рекомендации относительно дистанционной сессии в вузах
Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

МОН рекомендует проводить защиты квалификационных работ по видеосвязи

Заведениям профессиональной предвысшего и высшего образования прислали письмо с методическими рекомендациями по проведению дистанционной сессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

МОН разработало и направило заведениям методические рекомендации по дистанционному проведению семестрового оценивания студентов, а также защите дипломных работ и сдаче аттестационных экзаменов.

В частности, министерство рекомендует вузам использовать единственный инструмент коммуникаций во время проведения оценки и аттестации студентов и закрепить его в собственных нормативных документах. Дистанционная коммуникация может осуществляться с помощью системы управления обучением, электронной почты, мессенджеров, видеоконференций, форумов или чатов.

"В письме Министерство обращает внимание учреждений на важность обеспечения надлежащего контроля, в частности использование авторизованного доступа к коммуникационным инструментам, фиксацию времени начала и завершения выполнения студентом задания, использование алгоритмов случайного выбора заданий и прочее", - добавили в МОН.

Кроме того, Минобразования предоставило алгоритмы проведения текущего и семестрового контроля, а также аттестации и ее документального сопровождения.

"Министерство предлагает заведениям проводить защиты квалификационных работ с использованием видеосвязи. А бумажный экземпляр квалификационной работы с собственноручной подписью соискателя может быть выслан по почте заранее к экзаменационной комиссии, или же, при условии использования в учреждении электронного документооборота, электронный экземпляр, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью", - пояснили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобразования расширило перечень заведений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В этом году список заведений с упрощенным поступлением расширился до более 90.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины МОНМинобразования
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