МОН анонсировало изменения в подходе к отбору школьных учебников

Министерство образования и науки решило пересмотреть существующую систему экспертизы школьных учебников. На такое решение пошли из-за ошибок и неуместного контента в новых школьных учебниках.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В МОН вполне разделяют озабоченность общественности, поэтому решили изменить подходы к отбору школьных учебников. Министерство провело анализ и установило факторы, которые привели к критической ситуации:

авторы и издательства не успевают качественно подготовить и отредактировать свои учебники;

учебники внедряются без надлежащей их апробации;

согласно действующему порядку конкурса, авторы подают часть материалов учебника в издательской верстке, а часть - в рукописи, что не позволяет целостно оценить будущее издание;

сжатые сроки выбора учебников педагогическими работниками и учреждениями общего среднего образования.

"Также заметим, что имеют место факты недобросовестного исполнения обязательств некоторыми издательствами, которые допускают к изданию некачественно прочитанные учебники. Поэтому МОН предлагает повысить уровень ответственности издательств относительно качественной подготовки учебников", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в МОН назвали несколько аргументов для введения школьного обучения с 5 лет. МОН обсуждает такую возможность с общественностью.