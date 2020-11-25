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МОН анонсировало изменения в подходе к отбору школьных учебников

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки решило пересмотреть существующую систему экспертизы школьных учебников. На такое решение пошли из-за ошибок и неуместного контента в новых школьных учебниках.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В МОН вполне разделяют озабоченность общественности, поэтому решили изменить подходы к отбору школьных учебников. Министерство провело анализ и установило факторы, которые привели к критической ситуации:

  • авторы и издательства не успевают качественно подготовить и отредактировать свои учебники;
  • учебники внедряются без надлежащей их апробации;
  • согласно действующему порядку конкурса, авторы подают часть материалов учебника в издательской верстке, а часть - в рукописи, что не позволяет целостно оценить будущее издание;
  • сжатые сроки выбора учебников педагогическими работниками и учреждениями общего среднего образования.

"Также заметим, что имеют место факты недобросовестного исполнения обязательств некоторыми издательствами, которые допускают к изданию некачественно прочитанные учебники. Поэтому МОН предлагает повысить уровень ответственности издательств относительно качественной подготовки учебников", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в МОН назвали несколько аргументов для введения школьного обучения с 5 лет. МОН обсуждает такую возможность с общественностью.

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