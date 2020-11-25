МОН анонсировало изменения в подходе к отбору школьных учебников

Министерство образования и науки решило пересмотреть существующую систему экспертизы школьных учебников. На такое решение пошли из-за ошибок и неуместного контента в новых школьных учебниках.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
В МОН вполне разделяют озабоченность общественности, поэтому решили изменить подходы к отбору школьных учебников. Министерство провело анализ и установило факторы, которые привели к критической ситуации:
"Также заметим, что имеют место факты недобросовестного исполнения обязательств некоторыми издательствами, которые допускают к изданию некачественно прочитанные учебники. Поэтому МОН предлагает повысить уровень ответственности издательств относительно качественной подготовки учебников", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в МОН назвали несколько аргументов для введения школьного обучения с 5 лет. МОН обсуждает такую возможность с общественностью.