В МОН анонсировали наработку нового закона о дошкольном образовании

В Министерстве образования и науки анонсировали наработку законопроекта о дошкольном образовании. Он должен создать условия для обеспечения широкой доступности такого образования.

"Среди законопроектов, которые должны быть разработаны и представлены для принятия Верховной радой Украины, - проект новой редакции закона "О дошкольном образовании", который, в частности, предусматривает создание условий для обеспечения ее широкой доступности и повышения качества", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, должен быть наработан и законопроект "Об образовании взрослых", что будет создавать условия для беспрепятственного обучения в течение жизни.