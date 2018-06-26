С момента оккупации Крыма открыто 9 уголовных производств по фактам пыток

Пытали за проукраинскую позицию и общения на украинском языке

С момента временной оккупации Автономной Республики Крым (АРК) зафиксировано 9 случаев пыток граждан Украины на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Осуществляется процессуальное руководство в 9 уголовных процессах, где среди прочего собираются доказательства причастности лиц к пыткам наших граждан на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пытали за проукраинскую позицию и общения на украинском языке, с целью получения признательных показаний и ложных показаний на других лиц. К некоторым пострадавшим применялся электрический ток.

Отмечается, что эти действия совершаются как работниками незаконно созданного органа "управления ФСБ РФ в Республике Крым и г. Севастополе", других органов оккупационной власти, так и представителями незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

"В уголовном производстве по факту пыток гражданина Украины с применением электрического тока сообщено о подозрении "оперативному сотруднику управления ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в рамках других уголовных производств, в частности по фактам незаконного лишения свободы, устанавливается информация относительно почти 200 случаев бесчеловечного обращения с жителями полуострова, значительный процент которых может иметь признаки пыток.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в Донецкой области суд арестовал трех полицейских по подозрению в пытках задержанных.