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Интервью

С момента оккупации Крыма открыто 9 уголовных производств по фактам пыток

НовостиОбщество    26.06.2018 - 17:51
Фото: прокуратура АРК (РБК-Украина)
Фото: прокуратура АРК (РБК-Украина)

Пытали за проукраинскую позицию и общения на украинском языке

С момента временной оккупации Автономной Республики Крым (АРК) зафиксировано 9 случаев пыток граждан Украины на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Осуществляется процессуальное руководство в 9 уголовных процессах, где среди прочего собираются доказательства причастности лиц к пыткам наших граждан на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пытали за проукраинскую позицию и общения на украинском языке, с целью получения признательных показаний и ложных показаний на других лиц.  К некоторым пострадавшим применялся электрический ток.

Отмечается, что эти действия совершаются как работниками незаконно созданного органа "управления ФСБ РФ в Республике Крым и г. Севастополе", других органов оккупационной власти, так и представителями незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

"В уголовном производстве по факту пыток гражданина Украины с применением электрического тока сообщено о подозрении "оперативному сотруднику управления ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в рамках других уголовных производств, в частности по фактам незаконного лишения свободы, устанавливается информация относительно почти 200 случаев бесчеловечного обращения с жителями полуострова, значительный процент которых может иметь признаки пыток.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в Донецкой области суд арестовал трех полицейских по подозрению в пытках задержанных.

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Теги публикации: Крым, Крым, уголовное производство, пытки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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