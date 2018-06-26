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З моменту окупації Криму відкрито 9 кримінальних проваджень за фактами катувань

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 17:51
Фото: прокуратура АРК (РБК-Україна)
Фото: прокуратура АРК (РБК-Україна)

Катували за проукраїнську позицію та спілкування українською мовою

З моменту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим (АРК) зафіксовано 9 випадків катувань громадян України на території півострова. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

"Здійснюється процесуальне керівництво у 9 кримінальних провадженнях, де серед іншого збираються докази причетності осіб до катування наших громадян на території півострова Крим", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що катували за проукраїнську позицію та спілкування українською мовою, з метою отримання визнавальних показів та неправдивих свідчень на інших осіб. До деяких потерпілих застосовувався електричний струм.

Зазначається, що ці дії вчиняються як працівниками незаконно створеного органу "управління ФСБ РФ в Республіці Крим та м. Севастополі", інших органів окупаційної влади, так і представниками незаконного озброєного формування "Самооборона Криму".

"У кримінальному провадженні за фактом катування громадянина України із застосуванням електричного струму повідомлено про підозру "оперативному працівнику управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополю", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, в рамках інших кримінальних проваджень, зокрема за фактами незаконного позбавлення волі, встановлюється інформація щодо майже 200 випадків нелюдського поводження з мешканцями півострову, значний відсоток яких може мати ознаки катувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган заявила, що у Донецькій області суд арештував трьох поліцейських за підозрою у катуваннях затриманих.

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Теги публікації: Крим, Крим, уголовное производство, пытки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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