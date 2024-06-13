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Молоко та яйця подешевшали, овочі подорожчали: як змінилися ціни за місяць

Україна, Четвер 13 червня 2024 11:45
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Молоко та яйця подешевшали, овочі подорожчали: як змінилися ціни за місяць Фото: продукти в Україні подорожчали (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні спостерігається зростання цін на овочі за рахунок появи дорожчої продукції нового врожаю. Дешевшають крупи, молоко і особливо сильно – яйця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у травні 2024 року середні ціни на яйця впали на 14,6% - до 28,6 гривень за десяток, молоко подешевшало на 1,9% - до 38,7 гривень за літр.

При цьому капуста подорожчала на 16,3% до 23,6 гривень за кілограм, цибуля – на 61,8% до 25,9 гривень за кілограм, буряк на 43,4% до 25,5 гривень за кілограм, морква – на 37 ,7% - до 16,6 гривень за кілограм.

Молоко та яйця подешевшали, овочі подорожчали: як змінилися ціни за місяць

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у травні 2024 року:

  • горілка подешевшала на 0,1% до 115,8 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подешевшали на 0,7% до 109,2 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво не змінилося в ціні – 31,9 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 104,7 гривні за пачку.

Молоко та яйця подешевшали, овочі подорожчали: як змінилися ціни за місяць

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року прискорилося до 3,3%. Надалі інфляція набере оборони після підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на пальне.

При цьому середні ціни на продукти харчування у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%. Проте, за останній рік продукти в Україні подешевшали на 0,5%.

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Державна служба статистики Ціни в Україні
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